ضبط زيوت محركات "مخبأة" غير مجازة من النفط العراقية

شفق نيوز/ اعلنت السلطات العراقية، يوم السبت، ضبط زيوت محركات معدة للتهريب في منفذ ميناء ام قصر الشمالي.

وقالت مديرية منفذ ميناء ام قصر الشمالي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنها تمكنت من ضبط حاويتين حجم 40 قدم في نقطة البحث والتحري خارج الحرم الجمركي تحتوي( زيوت محرك) مخبأة لم يتم التصريح عنها في المعاملة الجمركية المنجزة، كونها لا تحمل موافقات وزارة النفط وإجازة استيراد ولا يوجد ما يؤيد مطابقتها للمواصفات القياسية العراقية.

وأكدت أنه تم تنظيم محضر ضبط أصولي معززا بالصور وإحالة المضبوطات الى مركز شرطة جمرك ام قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة المقصرين.