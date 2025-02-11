ضبط أدوية بشرية متنوعة معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر

شفق نيوز/ أعلنت مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي، يوم الثلاثاء، عن ضبط شحنة أدوية مهربة خارج الحرم الجمركي، وإحالتها للجهات المتخصصة.

وقال المتحدث بإسم المديرية علاء القيسي لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي، تمكنت من ضبط حاويتين حجم (40) قدما، خارج الحرم الجمركي في نقطة البحث والتحري تحتوي (أدوية بشرية متنوعة، وشواصي دراجات نارية) معدة لتهريب".

وأضاف أن "المضبوطات كانت مخبأة خلف المواد المصرح بها في المعاملة الجمركية المنجزة".

ولفت القيسي، إلى أنه "تمت إحالة المواد المضبوطة إلى مركز شرطة جمرك أم قصر الشمالي، لغرض عرضها على قاضي التحقيق المتخصص لمحاسبة المقصرين".