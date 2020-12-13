ضبط خمسيني أثناء محاولته اغتصاب طفلة في الانبار

شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول في الانبار، يوم الاحد، عن تعرض طفلة في السابعة من عمرها الى محاولة اغتصاب "فاشلة" من رجل خمسيني في قضاء حديثة غربي المحافظة، مشيراً غلى القاء القبض على الرجل المعتدي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن طفلة تبلغ من العمر سبعة أعوام تعرضت لمحاولة اغتصاب من قبل رجل يفوق عمره الخمسين عاماً في قضاء حديثة غربي محافظة الانبار"، مبيناً أنه "تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للطفلة والتأكد من عدم اغتصابها".

واوضح المصدر، أن "نجاة الطفلة من محاولة الاغتصاب جاء بفضل التدخل السريع من قبل شاب من سكان المنطقة"، موضحاً أن "الطفلة تعرضت لجروح وتتم متابعة حالتها من قبل مختصين من كوادر صحة الانبار".

وأضاف المصدر، أن "الحادثة وقعت يوم الخميس الماضي"، لافتً إلى أن "مديرية شرطة حديثة لاتزال تحقق في الحادثة مع المتهم حتى الآن".