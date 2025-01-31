ضبط أجهزة ومستلزمات طبية معدة للتهريب في أم قصر جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، يوم الجمعة، ضبط حاوية بحجم 40 قدماً تحوي أجهزة ومستلزمات طبية غير مرخصة في ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد.

وقال المتحدث باسم الهيئة علاء القيسي، لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد التحري والبحث تم ضبط حاوية تحتوي (أجهزة ومستلزمات طبية مختلفة) مخبأة لم يتم التصريح عنها في المعاملة الجمركية المنجزة، معدة للتهريب".

وأضاف القيسي، أن "المواد المضبوطة تمت إحالتها إلى مركز شرطة كمرك أم قصر الشمالي لغرض عرضها على قاضي التحقيق المختص".

هذا وكشفت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، يوم الثلاثاء الماضي، عن ضبط أكثر من 200 سيارة وآلية ثقيلة تم إدخالها إلى أرصفة ميناء أم قصر ببيانات مزيفة، خلال يومين فقط.