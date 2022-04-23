ضبط ثلاث عمليات فساد جنوبي العراق بينها فقدان الآف البطاقات للقاح كورونا

شفق نيوز/ أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، عن تنفيذها ثلاث عمليات ضبط في عدد من دوائر محافظة البصرة، أقصى جنوبي العراق.

وقالت الدائرة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن فريق عمل مديرية تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى مستشفى الشفاء العام، كشف عن وجود فارق كبير في كارتات اللقاح الخاصة بلقاح فيروس كورونا في المستشفى، إضافة إلى وجود أشخاص حصلوا على كارت اللقاح، بالرغم من عدم التلقيح.

وأضافت أن الفريق قام بتدقيق السجلات الخاصة بمعلومات الأشخاص الملقحين ضد الفيروس والذين منح لهم كارت التلقيح، حيث لاحظ أن أعداد الكارتات التي تم تسلمها من قبل المنفذ اللقاحي في المستشفى خلال الفترة من (11-8-2021 ولغاية 7-2-2022) بلغت 5,000 كارت، على الرغم من أن الكارتات المسلمة من قبل قسم الصحة العامة بلغت 9,000 كارت، إضافة إلى وجود 1,000 شخص حصلوا على الكارت، رغم عدم تلقـيهم اللقاح.

وأوضحت الدائرة أن الفريق تمكن في عملية ثانية من ضبط حاويات تحتوي على أدوية مهربة في ميناء أم قصر الشمالي، لافتة إلى أن أعمال التحري والتفتيش التي قام بها الفريق قادت إلى ضبط الأدوية التي تم إخفاؤها بين البضائع داخل حاويات.

وفي عملية ثالثة، أفادت الدائرة بضبط متهم بحوزته ثلاث معاملات أصليـة في دائرة الضريبة في الزبير دون وجود وكالة عامة أو خاصة بتلك المعاملات، موضحة أن المتهم يقوم بتعقيب المعاملات عبر استغلال علاقته بموظفين في الدائرة يقومون بتقديم التسهيلات له.

وبيـنت أنه تم تنظيم ثلاثة محاضر ضبط أصولية بالعمليات، التي نفذت وفق مذكرات قضائيـة، وعرضها على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيـة المناسبة.