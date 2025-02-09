ضبط ثلاث حاويات أدوية ومستلزمات طبية معدة للتهريب في ميناء ام قصر

ضبط ثلاث حاويات أدوية ومستلزمات طبية معدة للتهريب في ميناء ام قصر
2025-02-09T05:52:23+00:00

شفق نيوز/ تمكنت مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي، من ضبط ثلاث حاويات خارج الحرم الجمركي في نقطة البحث والتحري تحتوي (أدوية بشرية ومستلزمات وعدد طبية، وأجهزة اتصال موبايل مع لابتوب).

و قال المتحدث بإسم هيئة المنافذ الحدودية علاء القيسي لوكالة شفق نيوز: إن "المواد كانت مخبأة خلف بضائع متنوعة، لم يتم التصريح عنها في المعاملة الجمركية المنجزة، و معدة للتهريب".

و تابع القيسي، القول إنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي، وإحالة المضبوطات إلى مركز شرطة جمرك أم قصر الشمالي لغرض عرضها على قاضي التحقيق المختص".

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