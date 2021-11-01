احباط تهريب 13 صقراً مخبأة بحقيبة مسافر اماراتي في مطار بغداد

شفق نيوز/ أعلنت السلطات العراقية، يوم الاثنين، ضبط تهريب 13 صقراً مخبأة بحقيبة مسافر اماراتي في مطار بغداد الدولي.

وقالت هيئة الجمارك العراقية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه "بجهود استثنائية من قبل كادر جمرك مطار بغداد الدولي تم احباط عملية تهريب 13 صقراً من خلال عملية تهريب احترافية قام بها احد المسافرين في صالة المغادرة ومتوجه الى دبي باخفاء الصقور في حقيبتي سفر"، مشيرة إلى "اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المسافر".

من جانبها قالت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن جهود المنافذ الحدودية المتمثلة في الإشراف والرقابة والمتابعة والتدقيق لعمل الدوائر العاملة وكافة البضائع والمسافرين اثمرت عن ضبط (13) طائر صقر مخبأة في حقيبة لمسافر إماراتي مغادرا من مطار بغداد الدولي".

وأوضحت، أنه "أثناء مرور الحقيبة في جهاز السونار في اخر نقطة للتفتيش قبل الشحن تم ضبط واحباط محاولة التهريب بأشراف مباشر من منتسبي هيئة المنافذ وشرطة الجمرك ومركز جمرك المطار".

وبينت أنه "تم إحالة المضبوطات والمتهم إلى مركز شرطة المطار وفق محضر مشترك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".