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ضبط تلاعب واختلاس في ثلاث دوائر حكومية بالديوانية

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-11T13:09:28+0000
ضبط تلاعب واختلاس في ثلاث دوائر حكومية بالديوانية

شفق نيوز/ أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن تنفيذها ثلاث عمليات ضبط في مديرية التسجيل العقاري وشركة توزيع المنتجات النفطية ومؤسسة السجناء في الديوانية جنوبي العراق.

وقالت الدائرة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز،إن فريق عمل شعبة التحري والضبط القضائي في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانية تمكن من كشف حالة  تلاعب في معاملة عقار في مديرية التسجيل العقاري  في المحافظة تبلغ قيمته (4,000,000,000) مليارات دينار، مبينةً قيام بعض موظفي المديرية بالتلاعب برسم معاملة بيع العقار.

وفي عملية ثانية، لفتت المديرية إلى قيام الفريق بضبط موظفين اثنين في شركة توزيع المنتجات النفطية متلبسين بالاختلاس، موضحةً أن المتهمين قاما باختلاس (36,000) ألف لتر  من منتوج زيت الغاز أثناء عملية نقله من مستودع  الديوانية إلى محطة كهرباء كربلاء؛ مما تسبب بهدر في المال  العام بمقدار (27,000,000) مليون دينار.

واشارت إلى أن الفريق، وفي عملية ضبط ثالثة، انتقل إلى مصرف الرافدين ومؤسسة السجناء في الديوانية، وتمكن بعد التحري والتدقيق من ضبط صك  تم صرفه لأحد موظفي مؤسسة السجناء خلافاً للضوابط والتعليمات.

وأوضحت أنه تم تنظيم ثلاثة محاضر ضبط بالعمليات المنفذة بناءً على  مذكرات قضائية، وعرضها رفقة المتهمين المضبوطين في العملية الثانية على قاضي محكمة تحقيق الديوانية المختص بقضايا النزاهة؛ الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات.

 

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