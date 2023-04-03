ضبط تلاعب بملكية عقار مميز في كربلاء قيمته أكثر من 7 مليارات دينار

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاثنين، تنفيذ مذكرة قبض بحق ثلاثة من موظفي دائرة التسجيل العقاري الأولى في كربلاء؛ لتلاعبهم في ملكية عقار عائد للدولة تبلغ قيمته (7،6) مليارات دينار.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن عملية الضبط تمت بناء على مذكرة قضائية، موضحة أن فريقا من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة كربلاء تمكن من ضبط بيان وسندات وقيود وأوليات مزورة لعقار عائد للدولة في المحافظة تبلغ قيمته (7،600،000،000) مليارات دينار.

وبينت أن العملية أسفرت أيضاً عن تنفيذ مذكرة القبض بحق ثلاثة من المتهمين في عملية التلاعب من موظفي دائرة التسجيل العقاري.

وأردفت إن تفاصيل القضية تشير إلى قيام خمسة من الموظفين في الدائرة - الذين تم ضبط ثلاثة منهم - بتمشية معاملة تصحيح سهام مالكين حق التصرف في أحد العقارات المميزة في كربلاء البالغة مساحته (153) دونماً، وتنظيم قيود وهمية مضافة (مزورة)، إذ نتج عن ذلك التلاعب تسجيل حقوق التصرف باسم أشخاص، على الرغم من أن العقار عائد إلى وزارة المالية وخال من أية حقوق تصرفية.

ونوهت بتنظيم محضر أصولي؛ بغية عرضه رفقة المتهمين والمبرزات الجرمية المتمثلة بالبيان والسندات والقيود المزورة؛ على قاضي التحقيق المختص، فيما تم التحرز على العقار وتسليمه لبلدية كربلاء كـ"شخص ثالث"، لحين اكتمال التحقيق في القضية.