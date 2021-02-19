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ضبط تلاعب بعقارات قيمتها 100 مليار دينار جنوبي العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-19T10:43:57+0000
ضبط تلاعب بعقارات قيمتها 100 مليار دينار جنوبي العراق

شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة يوم الجمعة عن ضبطها حالات تلاعبٍ في قيود عددٍ من العقارات في محافظة البصرة، مُبيّنةً أنَّ قيمة تلك العقارات تبلغ (100,000,000,000) مليار دينار.

أكَّدت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان اليوم، أنَّ فريق عمل مديريَّة تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى مديريَّة التسجيل العقاريّ في المحافظة، تمكَّن من ضبط قيود عقاراتٍ تبلغ مساحتها (95) دونماً تمَّ التلاعب فيها ونقل ملكيَّتها وتسجيلها بأسماء أشخاصٍ لا تعود لهم؛ بناءً على تلك الأوليَّات.

وأضافت الدائرة إنَّ ملكيَّة قسمٍ من تلك العقارات، التي تمَّ ضبـط قيودها بناءً عـلى مُذكَّـرةٍ قضائـيَّةٍ، تعود للدولة، مُشيرةً إلى أنَّ العقارات البالغة قيمتها  (100,000,000,000) مليار دينارٍ تقع في مركزالمحافظة. 

وأوضحت أنَّه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المضبوطات على قاضي تحقيق محكمة النزاهة في البصرة؛ لاتّخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة.

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