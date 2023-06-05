ضبط تزوير بقيمة 3 مليارات دينار والإطاحة بــ4 موظفين في الأنبار

شفق نيوز / ضبطت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاثنين، معاملات قروضٍ مُزوَّرةٍ بقرابة ثلاثة مليارات دينارٍ، وضبط أربعة مُتَّهمين بالتلاعب في تجهيز سماد اليوريا في مُحافظة الأنبار.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فريقاً ميدانيّاً مُختصّاً، وبالتعاون مع فريق الضبط في مكتب تحقيق الأنبار، ضبط أصل (115) معاملة قرضٍ زراعيٍّ مُزورة في المصرف الزراعي في الرمادي، تمَّ منحها ضمن قروض المبادرة الزراعيَّة الممنوحة للأعوام من (2008-2013)".

وأضافت الدائرة، أن "منح قروضٍ بمبلغ (2,951,000,000) دينار تم استناداً إلى معاملاتٍ غير أصوليَّـةٍ ومستمسكاتٍ وكفالاتٍ مُزوَّرةٍ، لافتةً إلى عدم استيفاء أيّ مبلغٍ من تلك القروض لغاية الآن".

وأشارت إلى أنَّ "الفريق، الذي انتقل إلى مُديريَّة التجهيزات الزراعيَّة - فرع الأنبار ضبط (4) مُوظَّفين في شعبة القطع في المُديريَّة؛ لقيامهم بإضافة أسماءٍ وهميَّةٍ إلى الفلاحين المشمولين بالتجهيز بمادة سماد اليوريا".

وأوضحت دائرة التحقيقات، أنَّ "المُتَّهمين مسؤولون عن جباية المبالغ الماليَّـة من الفلاحين، وقطع وصولات التجهيز باليوريا"، مردفة بالقول: "تمَّ ضبط (120) هويَّة أحوال مدنيَّة بحوزة المُتَّهمين، البعض منها فارغة حيث يتمُّ ملؤها بمعلوماتٍ غير صحيحةٍ بأسماء مزارعين مشمولين بالتجهيز؛ لغرض تسلُّم السماد من مخازن المُديريَّة".

ونوهت الدائرة، إلى "ضبط مبلغ مالي بحوزة أمين الصندوق الذي لم يُقدّم ما يثبت استلام وإيداع المبلغ أو مشروعيَّته"، مُؤكّدةً أنَّ "قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر توقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادة (289 و298) من قانون العقوبات".