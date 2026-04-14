"ضائعات الجباية" تطيح بـ 329 مسؤولاً في وزارة الكهرباء

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر في وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، بصدور إعفاءات واسعة بالوزارة طالت مئات المسؤولين بسبب "ضائعات الجابية".

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الإعفاءات شملت 329 مديراً ومسؤول قطاع ومركز صيانة ومدير مبيعات في عموم المحافظات، وذلك على خلفية تراجع الإيرادات وارتفاع ما يُعرف بـ"ضائعات الجباية".

وقال المصدر إن "الإعفاءات جاءت بتوجيه من رئيس الوزراء، وشملت عدداً كبيراً من المسؤولين في مفاصل الجباية والتوزيع".

وأضاف أن "القرار جاء بسبب وجود ضائعات في مبالغ الجباية وانخفاض الإيرادات، إلى جانب عدم تحقيق النتائج المطلوبة في خفض هذه الضائعات".

وأوضح المصدر، أن "ضائعات الجباية" تعني الأموال المفترض تحصيلها لكنها لا تُستوفى فعلياً، سواء بسبب عدم الدفع من بعض المشتركين، أو وجود اشتراكات غير فعالة، أو خلل في إجراءات التحصيل.

وأشار إلى أن الإجراءات تأتي ضمن مساعٍ لتحسين كفاءة الجباية وتعزيز إيرادات قطاع الكهرباء.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد وجه باتخاذ إجراءات فعّالة لتعزيز جباية أجور الكهرباء، مع التشديد على المضي بالتحول نحو الدفع الإلكتروني ورفض أي محاولات لعرقلته، وذلك لتنظيم الإيرادات وتقليل الهدر وضمان استدامة الخدمة.