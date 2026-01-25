إضافة لوزارة العمل.. الأسدي وزيرا للتربية بالوكالة

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يوم الأحد، عن تسنم وزيرها أحمد الأسدي، لمهام وزير التربية وكالة إلى جانب مهامه الحالية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، يتسلّم مهام إدارة وزارة التربية بالوكالة، بدلًا عن الوزير السابق إبراهيم نامس الجبوري، بعد تسنّمه عضوية مجلس النواب".

وسبق وأن شغل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، منصب وزير الهجرة والمهجرين بالوكالة، بعد تسنم الوزيرة ايفان فائق، عضوية مجلس النواب.