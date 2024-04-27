إضافة لكوردستان .. الكهرباء تعلن انخفاض التجهيز في 3 محافظات جراء قصف "كورمور"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء الاتحادية، يوم السبت، انخفاض ساعات إمداد الطاقة في اقليم كوردستان وثلاث محافظات عراقية أخرى جراء توقف حقل غاز "كورمور" عن العمل في السليمانية عن العمل.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه ونظراً لتوقف حقل غاز كورمور عن إنتاج الغاز، فقد تأثرت المحافظات الشمالية في العراق ( نينوى ، كركوك ، صلاح الدين )، بشكل جزئي من انخفاض ساعات تجهيز الكهرباء .

وأوضحت الوزارة أن توقف الحقل أدى لخسارة المنظومة الكهربائية لما يقارب 1500 ميغاواط، وبالتالي بان هذا التأثير بشكل محدد.

وذكرت الوزارة في بيانها أنها تعمل على موازنة ومناقلة الأحمال من خلال موثوقية الخطوط الناقلة بين المحافظات لمعالجة التجهيز ، ريثما يعاود الحقل الغازي المذكور الى إنتاجه.

وأمس الجمعة، استهدف قصف مجهول حقل غازي في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية ضمن اقليم كوردستان.

وتسبب الهجوم بتعليق إنتاج الغاز وخفض إنتاج الكهرباء بمقدار 2500 ميجاوات.

وفي 25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تسبب هجوم على حقل غاز كورمور في توقف إنتاج الغاز لعدة ساعات وأثر على توليد الكهرباء.