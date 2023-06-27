أضاحي العيد.. مواطنون "مضطرون" تتحكم بهم "الجوبة" و"الثقة" بديلاً عن الحمى النزفية (صور)

شفق نيوز/ مع صبيحة يوم عرفات واستقبال عيد الأضحى، يتجمع عدد كبير من المواطنين عند احدى الساحات المخصصة لبيع الأغنام والمواشي لشراء اضحية العيد في احدى مناطق العاصمة بغداد، فيما يشكون ارتفاع أسعارها التي لا تتناسب مع مدخولاتهم.

"إقبال على الجوبة"

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز التي تجولت في منطقة النهروان، جنوبي شرق العاصمة، تجمع مئات المواطنين رجالاً ونساءً في إحدى الساحات الشعبية المخصصة لبيع الماشية وتحديداً الأغنام المعروفة محلياً باسم "الجوبة" لشراء الأضاحي سواء عبر شراء كامل للأضحية ونقلها إلى منازلهم وذبحها هناك، أو عملية ذبحها عبر جزارين متواجدين في المكان ذاته، كل حسب اختياره.

مضطرون

ويشكو مواطنون التقتهم وكالة شفق نيوز من ارتفاع أسعار "الأضاحي" هذا العام وجشع الباعة حيث يتراوح سعر الاضحية الواحدة بين (400-450) ألف دينار وهو مبلغ مرتفع مقارنة بالوضع الاقتصادي والدخل المحدود لأغلب المتواجدين في هذه الساحة، بحسب قولهم.

ويضيف المواطنون أنهم "مضطرون للشراء بهذه الأسعار نتيجة عدم وجود تدخل حكومي لتوفير البدائل، على الأقل، لتقليل الأسعار خصوصاً وقت المناسبات المهمة كعيد الأضحى.

الجانب الصحي آخر من يحضر

وكما توضح الصور فإن عملية بيع وشراء الأضاحي تتم بصورة مباشرة بين الباعة والمواطنين من دون أي تدخل او وجود لفرق رعاية صحية أو التأكد من خلو هذه الأغنام من الأمراض وخصوصاً مع تفشي مرض الحمى النزفية، إذ يبدو الوضع في هذه "الجوبة" مرشحاً لأي تفشٍ جديد للمرض، ما يؤشر إنعدام او ضعف الإجراءات الحكومية في ظل الزخم الحاصل لشراء الأضاحي في هذه الأيام.