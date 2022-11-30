"أضابير" تجارة بغداد بين الماء والنار.. مطالبات نيابية بالتحقيق

شفق نيوز/ طالبت عضو مجلس النواب العراقي نورس العيسى، يوم الأربعاء، بالتحقيق في حريق أتى أمس على "أضابير" غرفة تجارة بغداد، وغرق تلك الاضابير قبل أيام.

وجاءت مطالبة النائبة نورس العيسى عبر كتاب رسمي موجه الى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، وقالت فيه "نظرا لتكرار أحداث الحريق في الدوائر الحكومية اطلب منكم فتح تحقيق بحادثة حريق غرفة تجارة بغداد، وسحب يد رئيس الغرفة لحين إكمال التحقيق وصدور التقرير النهائي للدفاع المدني"، مشيرة إلى "غرق مخزن الاضابير قبل أكثر من شهر دون معرفة الاسباب".

وفي تغريدة لها على موقع تويتر، قالت العيسى ايضا "دعوت رئيس الوزراء والسلطات القضائية والرقابية الى متابعة ملف غرفة تجارة بغداد بعد أن تعرضت غرفه الاضابير الى الغرق قبل مدة، والحريق يوم امس، اذ كنت قد طالبت رئاسة الغرفة ولأكثر من مرة بتزويدنا بالأولويات الخاصة بالانتماء والهويات الممنوحة وآليتها".

وأعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم أمس الثلاثاء، إخماد حريق اندلع داخل مخزن "أضابير" غرفة تجارة بغداد، مبينة أنها استنفرت ودفعت بـ 7 فرق إطفاء تخصصية إضافة آخرى سانده من حوضيات لتحكم سيطرتها الكاملة بوقت قياسي وتقلل الضرر داخل مخزن الأضابير وتنقذ ما يقارب 97% من نسبة الخزين .

وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل المخزن بادئ الأمر.