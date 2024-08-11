ضابط ينفذ عملية انتحار "فاشلة" في موقعه العسكري جنوبي العراق

شفق نيوز/ كشف مصدر محلي بمحافظة البصرة، اليوم الأحد، عن حقيقة إقدام ضابط برتبة رفيعة على الانتحار داخل مقر وحدته العسكرية في لواء حدود السواحل بقيادة حدود المنطقة الرابعة جنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "ضابطا برتبة مقدم ركن من أهالي محافظة صلاح الدين، أصيب بحروق بليغة داخل مقر عمله في خفر السواحل بمنطقة الدويب جنوب مدينة البصرة مركز المحافظة، بعدما احترقت غرفته بالكامل وهو بداخلها وأبوابها مقفلة بظروف غامضة".

وبين المصدر، ان "مجموعة من الضباط والمنتسبين معه في العمل قاموا بكسر باب الغرفة واقتحامها وإخراجها منها ونقله للمشفى لتلقي العلاج اللازم"، مضيفا أن "تحقيقاً على مستوى عال يجري حاليا في الموضوع، فيما تشير الأنباء إلى أن الضابط أقدم على تنفيذ محاولة انتحار فاشلة".