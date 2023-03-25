ضابط كبير يصيب مواطناً بجروح خطرة في مشاجرة جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار، يوم السبت، بأن مواطناً أصيب بجروح خطرة أثناء شجار مسلح داخل مقهى شعبي شمال مدينة الناصرية.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بان "شجاراً مسلحاً اندلع بين طرفين داخل مقهى شعبي بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، أحدهما ضابط برتبة عقيد في مديرية استخبارات وزارة الداخلية".

وبين المصدر، ان "الضابط قام بفتح النار على الطرف الآخر وإصابته برصاصات استقرت في جسده"، مشيراً إلى أن "قوة أمنية قامت باعتقال الضابط ونقل المصاب إلى المستشفى في مركز المحافظة لتلقي العلاج اللازم بسبب خطورة حالته".