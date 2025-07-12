صيف العراق يشتعل.. درجات الحرارة تقترب من الغليان في مدن عدة

شفق نيوز- بغداد

توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية، اليوم السبت، استمرار تأثير امتداد المنخفض الجوي الحراري السطحي، مشيرة إلى أن الطقس سيكون صيفياً حاراً إلى شديد الحرارة خلال ساعات النهار، مع أجواء صافية وظهور سحب متفرقة في المنطقتين الوسطى والشمالية.

وأفادت الهيئة، في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، بأن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعاً طفيفاً إضافياً مقارنة بيوم أمس، بمعدل يتراوح بين درجة إلى درجتين مئويتين.

ونشرت الهيئة درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم السبت، والتي أظهرت تسجيل بغداد 48 درجة، دهوك 43، أربيل 46، السليمانية 43، كركوك 48، صلاح الدين 47، ديالى 48، الأنبار 46، كربلاء 47، بابل 48، واسط 49، النجف 48، الديوانية 48، ميسان 49، ذي قار 50، المثنى 49، والبصرة 49 درجة مئوية.

وكانت خبيرة التلوث الإشعاعي والبيئي إقبال لطيف قد دعت، يوم أمس، عبر وكالة شفق نيوز، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتقليص ساعات الدوام الرسمية خلال فترات الذروة الحرارية، محذرة من ارتفاع درجات الحرارة وتزايد التأثيرات الضارة لاختراق طبقة الأوزون.

وأوضحت لطيف أن الأشعة فوق البنفسجية الناتجة عن اختراق الأوزون تُعد من أخطر الملوثات التي يتعرض لها الإنسان حالياً، إذ تسبب إجهاداً حرارياً شديداً قد يؤدي إلى ضربات شمس قاتلة.