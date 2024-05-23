صيف العراق على الأبواب.. دراسة تربط بين درجات الحرارة المتطرفة والسكتة الدماغية

شفق نيوز/ كشفت دراسة طبية حديثة أن الارتفاع والانخفاض الشديد في درجات حرارة الطقس يزيد من مخاطر الوفاة بالسكتة الدماغية الإقفارية والنزفية، وخاصة في الدول ذات المناخ المتطرف كصيف العراق.

ووجد الباحثون، في كلية "تي إتش تشان" للصحة العامة في جامعة هارفارد، أن العلاقة بين درجات الحرارة القصوى والوفيات الناجمة عن السكتات الدماغية كانت أقوى في البلدان منخفضة الدخل عنها في البلدان مرتفعة الدخل.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، الباحث في قسم الصحة البيئية، براك الأحمد، إن "النتائج التي توصلنا إليها هي خطوة أخرى نحو فهم آثار تغير المناخ على السكتة الدماغية".

وأضاف "مع ارتفاع درجات الحرارة، نتوقع زيادة في السكتات الدماغية المميتة واتساع التفاوت في وفيات السكتات الدماغية بين البلدان المرتفعة والمنخفضة الدخل".

ووفقاً لموقع "ميديكال إكسبريس" المختص، أسفرت الأبحاث السابقة حول العلاقة بين درجات الحرارة القصوى والوفيات الناجمة عن السكتات الدماغية عن نتائج مختلطة أو غير حاسمة.

كما أن معظم الدراسات اقتصرت على مدن أو بلدان منفردة، ومعظمها من البلدان ذات الدخل المرتفع، ولم يفرق سوى عدد قليل منها بين الأنواع الفرعية للسكتة الدماغية.

ولمعالجة هذه الفجوات، استفاد الباحثون من بيانات Multi-Country Multi-City Network، وهو اتحاد عالمي للصحة البيئية، لبناء قاعدة بيانات متعددة الجنسيات والأقاليم لوفيات السكتات الدماغية الإقفارية والسكتات الدماغية النزفية.

وتتكون قاعدة البيانات من أكثر من 3.4 مليون حالة وفاة بالسكتة الدماغية الإقفارية وأكثر من 2.4 مليون حالة وفاة بالسكتة الدماغية النزفية، تم الإبلاغ عنها بين عامي 1979 و2019 في 522 مدينة في 25 دولة.

ووجدت الدراسة أنه من بين كل 1000 حالة وفاة بسبب السكتة الدماغية الإقفارية والسكتة الدماغية النزفية، يعزى نحو 11 حالة إلى الأيام شديدة البرودة أو شديدة الحرارة.

ومن بين تلك الوفيات ساهمت الأيام الأكثر برودة وسخونة بنسبة 2.5% في 9.1 و2.2 حالة وفاة زائدة، على التوالي، وأيضا من بين كل 1000 سكتة دماغية نزفية ساهمت الأيام الأكثر برودة وسخونة بنسبة 2.5% في 11.2 و0.7 حالة وفاة زائدة.

يشار إلى أن العراق من بين أكثر خمسة بلدان تضرراً من التغير المناخي، وسجلت درجات الحرارة مستويات قياسية خلال فصل الصيف في السنوات الأخيرة حيث تجاوزت الخمسين درجة مئوية.