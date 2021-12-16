صيدلاني عراقي يحصل على براءة اختراع لإيجاده علاجاً لمرض

شفق نيوز/ حصل الصيدلاني الاختصاص في مستشفى "الصدر العام" التابع لدائرة صحة بغداد الرصافة الدكتور أحمد شوقي، على براءة اختراع من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية قسم حفظ الملكية الصناعية في وزارة التخطيط، وذلك لتمكنه من إيجاد علاج لالتهاب المفاصل الرثوي ( مستخلص من نبات الحامول ).

ووفقا لبيان صادر عن المستشفى اليوم الخميس، فإن مدة البحث استغرقت اكثر من سنة بمساعدة الفريق البحثي .

ونقل البيان عن الصيدلاني احمد شوقي قوله، ان هذا العلاج هو علاج مكمل ويقلل من جرع العلاج الكيمياوي في التهاب المفاصل الرثوي.

وذكر انه سيتم متابعة وتنفيذ الدراسات السريرية بخصوص فائدة ودور المستخلص في علاج المرضى المصابين.