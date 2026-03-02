"أُصيب بشلل جزئي".. تدريسي ينجو من محاولة اغتيال في كركوك

شفق نيوز– كركوك

تعرّض تدريسي في محافظة كركوك، يوم الاثنين، لمحاولة اغتيال في منطقة حي النصر، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة تسببت له بشلل جزئي في الساقين وأضرار متعددة في الأعضاء الحيوية.

وقال التدريسي ماهر عباس سمين البياتي، لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع أثناء سيره بسيارته مع عائلته، عندما اعترضه ثلاثة أشخاص مسلحين كانوا يستقلون سيارة (كورولا تاكسي) موديل 2009، قرب إحدى الصيدليات في حي النصر".

وأضاف أن "أحد المسلحين أطلق ثلاث رصاصات، أصابت إحداها العمود الفقري، متسببة بأضرار في فقرتين والحبل الشوكي، فضلاً عن كسر ثلاثة أضلاع وإلحاق ضرر بالرئتين، ونتيجة لذلك يعاني من شلل في الساقين".

وأشار البياتي، إلى أنه منذ 27 يوماً، يحتاج إلى مراجعة الأطباء بسبب حالته الحرجة، إلا أن شرطة كركوك قامت بحجز سيارته الشخصية من نوع "تويوتا يارس"، فيما لم يتم القبض على أي من الجناة حتى الآن.

وأوضح أن التحقيقات الأولية أظهرت أن المهاجمين سرقوا السيارة من منطقة شوراو قبل تنفيذ الهجوم، ثم تركوها بعد إطلاق النار عليه.