صيانة ماء أيسر الموصل: يصلنا 40 طلباً يومياً.. ونعمل بإمكانات محدودة

شفق نيوز- نينوى

أعلنت مديرية صيانة ماء الجانب الأيسر في مدينة الموصل، يوم الأربعاء، استنفار ملاكاتها الفنية والهندسية بشكل دائم لمعالجة الأعطال والاستجابة لشكاوى المواطنين.

وقال مدير صيانة ماء الجانب الأيسر، سعد الصائغ، لوكالة شفق نيوز، إن المديرية تستقبل يومياً ما يقارب 40 طلباً من المواطنين، تتنوع بين صيانة أنابيب المياه المتضررة، ومعالجة شح المياه في بعض الأحياء، ورفع التجاوزات الحاصلة على الشبكة الوطنية.

وأوضح أن سرعة الاستجابة تعتمد على طبيعة وحجم الطلب، إذ تُعالج بعض الأعطال والتجاوزات في اليوم نفسه، فيما تستغرق الحالات الأكثر تعقيداً بين يومين إلى ثلاثة أيام كحد أقصى.

وأشار الصائغ، إلى أن ملاكات الصيانة تواصل عملها على مدار الساعة لضمان إيصال المياه إلى منازل المواطنين والتدخل المباشر في مواقع الخلل، مبيناً أن المديرية تعمل بإمكانات محدودة، لكنها تواصل حالة الاستنفار لتجاوز المعوقات وتقديم أفضل خدمة ممكنة لسكان الجانب الأيسر من الموصل.

وكانت مديرية ماء نينوى، أعلنت الأحد الماضي، قطع إمدادات مياه الشرب عن 16 منطقة في الجانب الأيمن من مدينة الموصل لمدة يومين، بسبب تنفيذ أعمال صيانة طارئة على أحد الخطوط الرئيسة المغذية لمحطة ماء اليرموك.