صياد عراقي يوقع بواحدة من أندر الأفاعي وأقواها سماً في صلاح الدين

شفق نيوز/ كشف أحد صائدي الأفاعي في محافظة صلاح الدين، يوم الاثنين، عن اصطياده واحدة من أغرب الأفاعي وأندرها في العراق ذات لون أسود نحاسي، جرى التوصل إليها بعد بحث طويل.

وقال صائد الأفاعي، أحمد سلطان أحمد (30 عاماً)، لوكالة شفق نيوز، إنه "تمكنت من اصطياد واحدة من أغرب الأفاعي العراقية في جبال مكحول، وهذه الافعى كنا نبحث عنها منذ فترة طويلة حيث تمتاز هذه الأفعى بلونها الأسود النحاسي وهي قليلة التواجد في البيئة العراقية".

وأضاف أحمد أن "الأفعى توصلنا إليها في جبال مكحول وعند رصدها من قبل الأصدقاء قمت على الفوز بالوصول إلى موقع تواجد الأفعى وقمت بارتداء أغطية اليدين لغرض تحصين نفسي من أي لدغة مميتة من الأفعى السامة".

وتابع أن "الأفعى التي تم اصطيادها تعتبر من أخطر الأفاعي السامة في العراق، ولدغة واحدة منها تكفي لتحيل الشخص من الحياة إلى الموت ة، وتم نقل الأفعى إلى منزلي لغرض وضعها في قفص خاص بتربية الأفاعي الغريبة والنادرة".

وكانت وكالة شفق نيوز قد أجرت لقاء مع صائد الافاعي في صلاح الدين أحمد سلطان أحمد، في قرية "المسحك" التاريخية أو كما هو مشهور عنها "مدينة الجبابرة" التي تقع بين سلسلة جبال مكحول في محافظة صلاح الدين، وهو شاب صياد من نوع خاص.

وخلال اللقاء، أكد أحمد، أنه لا يصطاد حيوانات أو طيوراً لكي يتناولها كطعام أو ليبيعها للناس ويضعونها في أقفاص للزينة، بل هو متخصص بصيد أخطر الكائنات على الأرض وهي الأفاعي السامة القاتلة، لافتاً إلى أنه بات خبيراً في مجال اختصاصه.