صيادلة كركوك: إغلاق الصيدليات رسالة احتجاج على عدم تعيين آلاف الخريجين

شفق نيوز- كركوك

أكد نقيب صيادلة كركوك سنان محمد علي، يوم الخميس، أن التعيين المركزي حق مشروع لخريجي كليات الصيدلة، فيما دعا إلى إنصاف خريجي دفعات 2023 و2024 و2025 الذين ما زال الآلاف منهم بانتظار فرص التعيين.

وقال علي، لوكالة شفق نيوز، إن نقابة صيادلة العراق قررت إغلاق الصيدليات الأهلية من الساعة الخامسة من مساء اليوم، ولغاية السابعة مساءً تضامناً مع مطالب الخريجين المشروعة، وتطبيق أحكام قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000، ورفع الغبن عن الصيادلة المستبعدين من التعيين المركزي.

وأضاف أن عدد خريجي الصيدلة لعام 2023 بلغ نحو 6 آلاف خريج، تم تعيين نصفهم فقط، فيما بقي النصف الآخر دون تعيين، فضلاً عن خريجي عامي 2024 و2025 الذين يقدر عددهم بآلاف الخريجين ولم تشملهم التعيينات حتى الآن.

وأشار إلى أن الصيادلة يواجهون تحديات أخرى، من بينها سحب وزارة الصحة صلاحية تسعير الأدوية المستوردة والمحلية، الأمر الذي أثقل كاهل العاملين في المهنة، إلى جانب الضرائب والرسوم والخدمات البلدية التي تزيد من الأعباء المالية على أصحاب الصيدليات.

وأوضح أن خطوة إغلاق الصيدليات تمثل رسالة حضارية للدفاع عن حقوق الصيادلة وحفظ مكانتهم المهنية، داعياً الجهات المعنية إلى الاستجابة للمطالب وتحقيق العدالة بين خريجي المهن الطبية والصحية، محذراً من اللجوء إلى خطوات تصعيدية أخرى في حال عدم الاستجابة.