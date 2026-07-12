"صولة الفجر".. أربيل تسلم بغداد مصوغات ذهبية وأموالاً لنواب وسياسيين في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني في كركوك، مساء الأحد، بأن مكتب تحقيقات المحافظة وبإسناد قوة أمنية وبإشراف هيئة النزاهة الاتحادية، تسلم مصوغات ذهبية ومبالغ مالية تعود لعدد من النواب والسياسيين، سلّمتها حكومة إقليم كوردستان إلى الحكومة الاتحادية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عملية الاستلام جرت في ناحية التون كوبري شمالي محافظة كركوك، عقب وصول المضبوطات عبر سيطرة أربيل، تمهيداً لتسليمها إلى الجهات المختصة واستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بها.

وأضاف أنه "المصوغات الذهبية والأموال جرى استلامها أصولياً بحضور الجهات المختصة، وهي تعود للنواب والمسؤولين الذين سبق أن سلمهم الإقليم للحكومة الاتحادية ضمن عملية (صولة الفجر)"، دون الكشف عن قيمة الأموال أو كمية المصوغات الذهبية أو أسماء أصحابها.

وأشار المصدر إلى أن العملية نُفذت وسط إجراءات أمنية مشددة وبمتابعة مباشرة من الجهات الرقابية والتحقيقية، لاستكمال الجوانب القانونية والإدارية المتعلقة بالمضبوطات.

وانطلقت حملة اعتقالات في العراق، طالت مسؤولين سياسيين ونواباً ورجال أعمال ضمن حملة مكافحة الفساد، والتي وصفها رئيس الوزراء علي الزيدي، بأنها "المرحلة الأولى" من إجراءات أوسع لاسترداد المال العام، مع تكليف الأجهزة الرقابية باستقبال أي مؤشرات تتعلق بحالات الفساد أو التقصير في مؤسسات الدولة.

كما ذكرت هيئة النزاهة الاتحادية، أن مذكرات القبض تُنفذ وفق القانون وبإشراف القضاء، فيما تشير معطيات التحقيق، بحسب مصادر قضائية، إلى استمرار فتح ملفات جديدة قد تطال شخصيات أخرى خلال الفترة المقبلة، في إطار مساعٍ لاسترداد الأموال العامة وملاحقة المتورطين داخل العراق وخارجه.