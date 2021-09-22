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صور.. 70 رحلة جوية يومياً تصل مطار النجف الدولي وتوقعات بزيادتها

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-22T15:01:43+0000
صور.. 70 رحلة جوية يومياً تصل مطار النجف الدولي وتوقعات بزيادتها

شفق نيوز/ اعلنت ادارة مطار النجف الدولي، يوم الاربعاء، عن استقبال 70 رحلة جوية يومياً من مختلف دول العالم للمشاركة في الزيارة الاربعينية، مؤكدة التزامها بتعليمات اللحنة العليا للصحة المتعلقة بفيروس كورونا.

وقال مدير المطار حكمت احمد، لوكالة شفق نيوز، إن "مطار النجف استقبل ٧٠ رحلة من مختلف الدول، ومن المتوقع ان يرتفع هذا العدد في الايام المقبلة لأداء الزيارة الاربعينية".

وبين ان "الادارة استعدت مسبقاً لهذه المناسبة وهناك ٢٠ نافذة و20 كاونتر لتسهيل الإجراءات، إلى جانب دعم من مديرية جوازات النجف"، مشيرا الى ان الرحلات التي يستقبلها المطار "أغلبها من ايران والدول الخليجية ولبنان وسوريا وباكستان ودول أوروبية".

من جانبه، اوضح مدير إعلام مطار النجف عدي البهاش، لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة المطار أعدت خطة متكاملة خاصة باستقبال الطائرات ومغادرتها"، مؤكدا ان "الخطة تتضمن الاجراءات الوقاية من فيروس كورونا حيث هناك مركز صحي داخل المطار ولا يسمح لأي مسافر بالدخول الا اذا ابرز بطاقة اللقاح او فحصاً يؤكد سلامته من المرض".

الوافدون الى النجف من خارج العراق، أعربوا عن ارتياحهم للتسهيلات التي وفرتها إدارة المطار وسهولة الاجراءات.

وقال أبو محمد، من دولة الكويت، لوكالة شفق نيوز، إن "التسهيلات واضحة جداً بالإضافة إلى الإجراءات الصحية حيث يتم حجر المسافرين لمدة ثلاثة أيام في الفندق للتأكد من سلامته الصحية وبعدها يمكنه التوجه إلى كربلاء".

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