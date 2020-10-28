صور.. إيقاد الشموع على أرواح ضحايا الاحتجاجات وسط بغداد

شفق نيوز/ أوقد عشرات المتظاهرين الشموع وسط العاصمة بغداد يوم الأربعاء على أرواح زملائهم من ضحايا الاحتجاجات.

وأفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز إن عشرات المتظاهرين تجمعوا في ساحة الفردوس وسط بغداد وأوقدوا الشموع على أرواح المتظاهرين الذي سقطوا في الاحتجاجات.

وأشار المصدر إلى أن المتظاهرين رفعوا يافطات تطالب بالكشف عن مصير الناشطين المختطفين من بينهم علي جاسب وسجاد العراقي.

وكان المتظاهرون العراقيون قد أحيوا خلال الأيام الماضية الذكرى السنوية الأولى لانطلاق الحراك الشعبي المناهض للحكومة والطبقة السياسية.

وخرجت احتجاجات حاشدة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وبدأ الحراك الشعبي في العراق في تشرين الأول/أكتوبر 2019، واستمر لأشهر قبل أن يخفت زخمه بصورة كبيرة في آذار/مارس الماضي جراء القيود التي فرضتها السلطات للوقاية من فيروس كورونا، إذا نجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة النطاق، وخاصة في الأشهر الأولى منها، ما أوقع 560 قتيلاً من المتظاهرين وأفراد الأمن، وفق أرقام رسمية.

وتركزت التظاهرات في بغداد ومحافظات وسط وجنوبي البلاد ضد الطبقة السياسية المتهمة بالتبعية للخارج وهدر واختلاس مئات المليارات من الدولارات منذ الإطاحة بالنظام السابق عام 2003، بينما يشكو السكان من سوء مزمن في الخدمات العامة من قبيل الكهرباء ومياه الشرب وخدمات الصحة والتعليم وقلة فرص العمل وغيرها.



