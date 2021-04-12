صور.. أول ماراثون نسائي يكسر حاجز "العيب" في الموصل

شفق نيوز/ شهدت مدينة الموصل، يوم الاثنين، اول ماراثون نسائي للدراجات الهوائية أقامته مديرية الشباب والرياضة في محافظة نينوى.

وانطلق الماراثون داخل المدينة القديمة من الموصل وبدأ بالقرب من الجامع النوري الكبير وانتهى عند شارع خالد ابن الوليد حيث نقطة النهاية ومكان الاحتفال بهذا الماراثون.

وقالت غفران احمد ذات الـ13 ربيعاً لمراسل وكالة شفق نيوز، إن هوايتها ركوب الدراجات الهوائية وقد تعلمت قيادة الدراجة منذ ان كان عمرها 8 سنوات وارادت المشاركة في هذا الماراثون لبث هذه الثقافة في المدينة وايصال رسالة الى المجتمع بأن ركوب النساء للدراجات الهوائية ليس امراً معيباً.

اما ياسمين ياسين، فقالت إنها شاركت في الماراثون لان قيادة الدراجات الهوائية ظاهرة حضارية وليس معيباً بحق المرأة ان تقود الدراجة وهي وسيلة تنقل صحية وتخدم البيئة ولها فوائد كثيرة ولا شيء يمنع المرأة من قيادة الدراجات الهوائية.

واثار هذا الحدث ايضاً موجة من ردود الافعال بعد ان اعتبر البعض ركوب النساء للدراجات الهوائية "امرا معيبا نوعاً ما"، حيث قال حسام محمود إن "هذا الامر غير لائق كون المدينة من المدن المحافظة على عاداتها وتقاليدها".

ويعد هذا الحدث الاول من نوعه في الموصل، وشارك فيه 30 شابة بعضهن متمكنات من قيادة الدراجات الهوائية وبعضهم تدربن قبيل انطلاق الماراثون بعدة ايام وشاركن فيه تشجيعاً للمرأة على كسر قيود العادات والتقاليد على حد وصفهن لسبب المشاركة.