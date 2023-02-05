صور.. وقفة أمام مجلس القضاء العراقي احتجاجاً على مقتل "البلوغر طيبة"

شفق نيوز/ تظاهر عدد من الناشطات، يوم الأحد، أمام مجلس القضاء الأعلى احتجاجاً على مقتل "البلوغر طيبة علي" التي لقيت حتفها على يد والدها في محافظة الديوانية جنوبي العراق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الناشطات طالبن بمحاسبة قاتل "البلوغر طيبة".

ورفعن الناشطات لافتات تطالب بإيقاف العنف ضد النساء، وطالبن بتفعيل قانون العنف الأسري وإلغاء المادة 409 والمادة 41 التي تبيح ضرب النساء والأطفال.

وقتلت طيبة خنقا على يد والدها في محافظة الديوانية، جنوب العراق إثر "خلافات عائلية"، وفق ما أفادت وزارة الداخلية، الجمعة.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع حوار بين الضحية، التي تسكن إسطنبول وكانت في زيارة لبلدها العراق، ووالدها الذي كان يقول إنه غير راض عن بقائها للعيش في تركيا (فيما) ردت الضحية باتهام شقيقها بالتحرش بها جنسيا.

وتحدثت منظمات حقوقية وناشطون أن طيبة أرسلت عدة مناشدات من حسابها في إنستغرام تطلب فيها من وزارة الداخلية التدخل لحمايتها.