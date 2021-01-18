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صور.. وقفة احتجاجية أمام معمل إسمنت في كركوك بسبب تلوث البيئة

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-18T09:40:04+0000
صور.. وقفة احتجاجية أمام معمل إسمنت في كركوك بسبب تلوث البيئة

شفق نيوز/ نظمت أهالي ناحية ليلان بمحافظة كركوك، يوم الاثنين، وقفة احتجاجية لوقف التلوث البيئي الذي يصدر عن معمل لإنتاج الإسمنت أثر سلباً على صحة وسلامة أهالي الناحية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن العشرات من أهالي ناحية ليلان نظموا صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام معمل الإسمنت في الناحية، بسبب الدخان المنبعث منه والذي يتسبب بتلويث أجواء الناحية وينعكس على صحة الأهالي.

وأشار إلى أن الأهالي طالبوا إدارة المعمل بوضع مرشحات "فلاتر" لتنقية الدخان والحفاظ على البيئة.

وأضاف المراسل أن ممثلاً عن إدارة المعمل التقى بالأهالي ووعدهم بحل المشكلة خلال أسبوع.

وتفتقر غالبية المصانع والمنشآت من مختلف القطاعات الإنتاجية في العراق إلى ثقافة الحفاظ على البيئة، وأدت في الكثير من المناطق إلى انعكاسات خطيرة على البيئة وصحة المواطنين بسبب الانبعاثات الغازية والأدخنة وغيرها من الملوثات.

 

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