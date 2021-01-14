صور.. وقفة احتجاجية لأصحاب البسطيات في كركوك

شفق نيوز/ نظم العشرات من أصحاب البسطيات والباعة المتجولون في كركوك، يوم الخميس، وقفة احتجاجية لوقف الحملات التي تقوم بها السلطات المحلية بين وقت وآخر لمنعهم من مزاولة عملهم.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن العشرات من اصحاب البسطيات والباعة العشوائيين في منطقة رأس الجسر وسط مدينة كركوك، نظموا اليوم وقفة احتجاجية مطالبين القائممقام بالكف عن تحطيم بسطياتهم التي يسترزقون منها.

ودعا المتظاهرون الادارة المحلية الى التدخل لوقف هذه الممارسات التي ستؤدي بالنتيجة الى ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب.

في المقابل، تسببت هذه التجاوزات الحاصلة على جوانب الطريق المؤدي الى سوق كركوك الكبير، والتي اخذت تتسع الى حد كبير، بتضييق الشوارع وإعاقة حركة المركبات والاشخاص على حدٍ سواء.

وقد شهدت كركوك في الايام القليلة الماضية حملة واسعة من اجل فرض القانون ورفع التجاوزات الحاصلة في جميع انحاء المدينة التي شهدت إعماراً سكنياً وتجارياً مخالفاً للقانون والتعليمات الصادرة من الحكومة الاتحادية.