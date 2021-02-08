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صور.. وقفة احتجاجية لـ"عقود وأجراء" كهرباء ذي قار لإطلاق رواتبهم

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-08T07:43:53+0000
صور.. وقفة احتجاجية لـ"عقود وأجراء" كهرباء ذي قار لإطلاق رواتبهم

شفق نيوز/ نظم موظفو وأجراء وزارة الكهرباء في محافظة ذي قار، يوم الاثنين، تظاهرة أمام مبنى شركة توزيع الكهرباء في المحافظة للمطالبة بإطلاق رواتبهم المتأخرة منذ ثمانية أشهر.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العشرات العشرات من موظفي العقود والأجراء اليوميين في شركة توزيع كهرباء ذي قار، احتشدوا صباح اليوم أمام مبنى الشركة احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم منذ ثمانية أشهر.

وأضاف أن المحتجين هددوا بإيقاف أعمال فروع الصيانة التابعة للشركة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، مشيرين إلى أن موظفي العقود والأجراء اليوميين يشكلون نسبة في الشركة تزيد على 70% من عدد الموظفين في الشركة.

يشار إلى أن موظفي العقود والأجراء اليوميين في وزارة الكهرباء ينظمون وقفات احتجاجية بين وقت وآخر منذ عدة أشهر للمطالبة بإطلاق رواتبهم المتوقفة، إلى جانب أقرانهم في الوزارات الأخرى.

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