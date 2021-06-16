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صور.. وقفة احتجاجية في واسط لانجاز مشروع صحي معطل منذ 10 اعوام

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-16T15:13:05+0000
صور.. وقفة احتجاجية في واسط لانجاز مشروع صحي معطل منذ 10 اعوام

شفق نيوز/ نظم العشرات في محافظة واسط، يوم الأربعاء، وقفة احتجاجية للمطالبة بإكمال المستشفى التركي المتوقف منذ عشرة أعوام.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن العشرات من اهالي واسط نظموا وقفة احتجاجية أمام بناية المستشفى التركي الذي تبلغ كلفة انجازه 145 مليون دولار وبسعة 400 سرير للمطالبة بإكمال العمل فيه الذي توقف منذ العام 2011.

وقال متظاهرون لمراسلنا إن نسبة الإنجاز في المستشفى منذ ذلك الحين تبلغ 31%، مؤكدين أن المنظمين للوقفة أكدوا أن اكمال بناء المستشفى سيسد حاجة المحافظة بنسبة 60% من واقعها الصحي، فضلا عن توفير أكثر من 5000 فرصة عمل للمواطنين في المجالات كافة.

ورفع المتظاهرون شعارات في وقفتهم أبرزها (لنقطع معا الأيادي الفاسدة التي تتطاول على حقوق ومشاريع الشعب).

 

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