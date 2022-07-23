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صور وفيديو.. إنقاذ معمل اطارات الديوانية من حريق كاد يلتهمه كاملاً

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-23T06:47:40+0000
صور وفيديو.. إنقاذ معمل اطارات الديوانية من حريق كاد يلتهمه كاملاً

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، أن فرقها أنقذت معمل إطارات الديوانية، جنوبي العراق، من حريق هائل كاد ان يلتهمه بالكامل.

وقالت المديرية في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن فرقها أحكمت سيطرتها الكاملة بالوقت المناسب على حادث حريق هائل اندلع داخل ساحة مكشوفة تحتوي على إطارات مستهلكة قيد التدوير  بالقرب من مخازن الكاربون الصناعي في معمل أطارات الديوانية في محافظة الديوانية.

وبينت أن فرق الدفاع المدني استنفرت في المحافظة ودفعت بثقلها من عجلات الإطفاء التخصصية والساندة لتكافح النيران المشتعلة وتبعد خطر انتشار الحريق إلى الخطوط الإنتاجية والمخازن في العمل وتنهي الانبعاثات الغازية السامة التي احالت سماء المحافظة الى سحب دخانية كثيفة حجبت اشعة الشمس فيها.

وأكملت فرق الدفاع المدني عمليات الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية.

على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق وأستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر.

 

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