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صور وفيديو.. موظفو عقود الكهرباء في البصرة يلوحون بالتصعيد لصرف حقوقهم

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-17T13:00:02+0000
صور وفيديو.. موظفو عقود الكهرباء في البصرة يلوحون بالتصعيد لصرف حقوقهم

شفق نيوز/ نظم العشرات من موظفي العقود بدوائر الكهرباء في البصرة، يوم الاربعاء، وقفة احتجاجية أمام مديريتهم للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ شهرين.

وقال المتظاهرون لوكالة شفق نيوز، انهم من موظفي العقود في دوائر كهرباء البصرة العاملين وفق القرار 315، وهو قرار من الحكومة الاتحادية خاصة بمحافظة البصرة حصراً تم على إثره إطلاق عشرة الاف درجة وظيفية.

واكدوا انهم نظموا وقفتهم الاحتجاجية امام مديرية توزيع كهرباء البصرة، لكونهم لم يتسلموا مستحقاتهم المالية منذ شهرين، كما طالبوا ايضا بإلغاء قانون سلم الرواتب الذي تسبب بتقليل رواتبهم الشهرية.

واشاروا الى ان هذه التظاهرة سليمة للفت نظر الجهات المعنية الى قضيتهم وانصافهم، مشيرين أن اوضاعهم المعيشية بات صعبة في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وحذر المتظاهرون من اهمال مطالبهم وعدم تلبيتها ملوحين بانهم سوف يلجؤون الى اطفاء المحطات الكهربائية والتوجه للتظاهر أمام مبنى وزارة الكهرباء في العاصمة بغداد.

وفي وقت سابق اليوم، أقدم العشرات من موظفي العقود في توزيع كهرباء ذي قار، على إغلاق فرع الشركة احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز في الناصرية، بأن العشرات من موظفي شركة توزيع كهرباء ذي قار اقدموا على إغلاق فرع الشركة حتى إشعار آخر بعد إخراج كافة الموظفين.

ويأتي هذا التصعيد من قبل المتظاهرين على خلفية تأخر صرف رواتبهم لأكثر من 40 يوما، فيما تمركزت تعزيزات أمنية داخل الفرع لحماية الممتلكات العامة.

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