صور.. وفد من جميع المحافظات العراقية يحل ضيفاً على "مدينة المساجد" للتهنئة بقرار

شفق نيوز/ استقبلت مدينة الفلوجة شرقي محافظة الانبار غربي العراق والمعروفة باسم "مدينة المساجد"، يوم الاثنين، وفداً من جميع محافظات العراق، للمباركة لأهالي الانبار بعد اختيار محافظتهم عاصمة للبناء والإعمار في العراق لعام 2020.

وأجرى الوفد الزائر جولة ميدانية شملت الأماكن العامة التي تم انجازها مؤخراً في الفلوجة، بالإضافة إلى أحياء المدينة وشوارعها

ويقول الناشط شاهوان الصالح القادم من محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق، "نحن في أربيل نعمل على تنسيقية التعايش السلمي في العراق، جئنا لإرسال رسالة إلى كافة أبناء شعبنا وإلى المتربصين بالعراق شراً، باننا أبناء بلد واحد موحد بكافة أطيافه وقومياته، كورد وعرب، سنة وشيعة، مسيح وتركمان، نجتمع اليوم تحت سماء مدينة عراقية تاريخية، نفضت عنها غبار داعش وقامت ببناء نفسها من جديد".

ويضيف الصالح قائلا ، "جئت بالزي الكوردي التراثي، وفوجئت بفرحة أبناء الفلوجة حين رؤيتهم لي وانا أرتدي الزي الكوردي، وبدأوا بالتحدث معي باللغة الكوردية، وهذا دليل على ان أبناء الفلوجة هم أهل عز وكرم، ولم ينسوا من استضافهم ابان سيطرة تنظيم داعش على مدينتهم، ولا بد أن أشير إلى أن الإقليم أرضهم كما هو الحال بالنسبة لنا".

وعلقت الزائرة نور سليڤاني القادمة من محافظة دهوك اقصى شمال العراق، قائلةً "بصراحة كنت خائفة من هذه الزيارة، لكن عندما وصلت ورأيت الفلوجة تفاجأت بالاستقرار الامني وحملات الاعمار التي وصلت اليها المدينة".

واستطردت قائلة، "سوف اعود مرة اخرى لزيارة المدينة، وسأبات فيها عدة ايام، كون استقبال السكان لنا ادهشني للغاية"

وأضافت سليڤاني، "جئنا من كافة محافظات العراق حتى نبين للعالم اجمع باننا يد واحدة ولا تفرقنا المسميات".

من جانبه قال قائممقام قضاء الفلوجة مؤيد الدليمي لوكالة شفق نيوز، إن "هذا الوفد الذي جاء إلى الانبار للإعلان عن ان محافظة الانبار هي عاصمة البناء والإعمار لعام 2020، نرحب به ونفتح له مدينتنا وبيوتنا. حلّوا أهلاً ونزلوا سهلاً، ونحن سعداء جداً باختيارهم الفلوجة دوناً عن باقي مدن المحافظة، ونرحب بهم ومن بزورنا بكل وقت وحين.