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صور .. وفاة نجل مرشح فائز بالانتخابات العراقية وإصابة أفراد الأسرة إثر إصابتهم بتسمم

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-30T07:20:32+0000
صور .. وفاة نجل مرشح فائز بالانتخابات العراقية وإصابة أفراد الأسرة إثر إصابتهم بتسمم

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع بمحافظة بابل، اليوم السبت، تفاصيل حادثة تسمم أُسرة المرشح المستقل الفائز بالانتخابات النيابية الأخيرة عن المحافظة ، ياسر الحسيني.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "أسرة الحسيني والمكونة من 5 أفراد تعرضت لتسمم مجهول المصدر نتج عنه إصابة جميع أفراد الأسرة بما فيهم ياسر الحسيني بتسمم طفيف، فيما توفي احد أبناءه الثلاثة وهو دون الخامسة بحالة التسمم التي تعرضوا لها"، لافتا إلى أن " الطفل الذي توفي، كان مصابا بجرثومة داخل جسده ".

وبين المصدر، أن" الحسيني لم يتقدم بطلب الشكوى أمام مركز الشرطة المختص، للتحقيق بالموضوع فيما اذا كان هناك حادث اغتيال من عدمه"، مضيفا أن" السلطات الأمنية لن تتحرك بالتحقيق في الحادث ما لم تكن هناك شكوى من طرف أُسرة المرشح الفائز ".

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