صور .. وفاة شخص وإصابة آخرين بحادثين في محافظتين عراقيتين

شفق نيوز/ توفي شخص وأُصيب آخر بجروح "خطيرة"، بحادث سير وقع في محافظة بابل اليوم الجمعة على طريق المرور السريع.

وعزت مديرية المرور في بيان اليوم، أسباب الحادث؛ إلى السرعة الشديدة وعدم الانتباه واجتياز خاطئ وعدم حساب مسافة الأمان عند الاجتياز لسائق المركبة الصغيرة.

وفي حادث آخر قالت مديرية الدفاع المدني في بيان، إن فرقها نجحت بالسيطرة واخماد حادث حريق كبير اندلع داخل صهريج محمل بـوقود الگاز الخاص بتشغيل المولدات الكهربائية ليمتد الحريق ويطال بناية ( النساجون ) القريبة والمشيدة من الواح السندويج بنل سريع الإشتعال والمغلقة بالكامل من الأليكبوند المخالف لتعليمات السلامة متخذة لتجارة للموكيت والسجاد في منطقة شارع السناتر وسط محافظة كربلاء.

وأضافت المديرية أن فرقها استنفرت وزجت بعجلات الإطفاء التخصصية لتكافح النيران من أربع محاور وتزيد محو خامس لمكافحة الحريق من الأعلى إلى الأسفل بعد ان زجت بعجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة لتعجيل السيطرة وإتمام عمليات الإخماد والتبريد ومنع اتساع النيران إلى البنايات التجارية الملاصقة لموقع الحادث .

كما أشارت إلى أن فرق الدفاع المدني سجلت إصابتين بين رجال الإطفاء اصيبوا بحالات الاختناق بسبب كثافة الانبعاثات الغازية السامة الناتجة من احتراق السندويج بنل ووقود الگاز والذي اضطرها الى نقل المصابين من رجالها بعجلات الإسعاف إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج اللازم مع انهاء الحادث بالكامل دون تسجيل خسائر بشرية وتحجيم الأضرار المادية وعلى أثر ذلك تم فتح تحقيق في مركز الشرطة لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر .