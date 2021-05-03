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صور.. وصول أول رحلة للعراقيين العالقين في الهند إلى بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-03T19:12:31+0000
صور.. وصول أول رحلة للعراقيين العالقين في الهند إلى بغداد

شفق نيوز/ حطت طائرة عراقية على مطار بغداد الدولي يوم الاثنين تحمل على متنها أول وجبة للعراقيين العالقين في الهند.

ونشر مطار بغداد الدولي صور المسافرين العراقيين وهم ينزلون من الطائرة القادمة من الهند.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت الخطوط الجوية العراقية المباشرة بإجلاء أكثر من 400 عراقي عالق في الهند، في وجبة أولى.

وقال حسين جليل المتحدث باسم الخطوط الجوية العراقية، في حديث ورد لوكالة شفق نيوز، إن طائرة نقل العراقيين نوع بوينغ 747 خضعت لعملية تعفير وتعقيم قبل الرحلة، والإجراء نفسه سيكون عند وصولها ارض مطار بغداد الدولي.

وأضاف "سوف تكون هناك رحلات إجلاء أخرى بعد أخذ الموافقات الرسمية والأصولية بهذا الشأن، لافتاً إلى أن الوافدين سيتم اجراء لهم الفحص المختبري PCR، لتأكيد خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا، كما سيتم حجرهم لمدة 14 يوماً في أماكن خصصت لهم من قبل وزارة الصحة العراقية.

ويأتي القرار بعد مناشدات أطلقها عراقيون عالقون في الهند عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإجلائهم إثر تقطع السبل بهم، مع إغلاق البلاد، بعد تفشي فيروس كورونا.

وتشهد الهند ارتفاعا غير مسبوقا في الإصابات، حيث تسجل البلد الآسيوي أكثر من 300 ألف إصابة يوميا منذ 22 أبريل/نيسان الجاري، مما تسبب في إجهاد النظام الصحي في البلاد، ونقص حاد في أسرة المستشفيات، وإمدادات الأكسجين، والأدوية.

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