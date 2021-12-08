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صور.. وصول رفات 41 ضحية إيزيدية لتوارى الثرى غداً الخميس

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-08T17:01:32+0000
صور.. وصول رفات 41 ضحية إيزيدية لتوارى الثرى غداً الخميس

شفق نيوز/ وصلت رفات ضحايا إيزيديين، يوم الأربعاء، على أن توارى الثرى في مراسم خاصة يوم غد الخميس، في مقبرة كوجو جنوبي سنجار، معقل الإيزيديين الذين تعرضوا للإبادة على يد تنظيم داعش في 2014.

وافاد عضو في لجنة استقبال رفات ضحايا الايزديين، بأن هذه الوجبة الثانية من رفات الضحايا.

وقال خلف قرو سليمان لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة أكملت الإجراءات من خلال تنسيقها مع الطب العدلي والفريق الوطني للمقابر الجماعية في بغداد لنقل رفات 41 شخصا من الضحايا الإيزيديين الذين قتلوا من قبل تنظيم داعش اثناء اجتياحه لمناطق سنجار عام 2014".

واضاف خلف ان "رفات الضحايا نقلت من مقابر جماعية بسنجار الى الطب العدلي في بغداد للتعرف على هوياتهم".

 

 

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