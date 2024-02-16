صور وشهادات لليلة "هوليودية" في ديالى.. ماذا فعل الإعصار القمعي؟

شفق نيوز/ في مشاهد لم تألفها أعين العراقيين من قبل، هذا ما بدت عليه قرى البدوانية والمجدد والمحمودية في أطراف قضاء الخالص ضمن محافظة ديالى، وكأنها تعرضت لزلزال مدمر، بعد أن ضربتها عاصفة شديدة سميت بـ"الإعصار القمعي" من قبل بعض خبراء الأرصاد الجوية.

لا صوت يعلو على صوت الرياح العاتية في هذه البلدة التي باتت شبه خاوية، بعد ليلة عصيبة عاشها الأهالي، وحالة من الهلع أصابت معظمهم، بحسب شهادات أدلوا بها لوكالة شفق نيوز.

وقال أحد شهود العيان، إن "ليلة عصيبة مرت على أهالي (البدوانية) بعد أن ضربها الإعصار، ألحقت هذه العاصفة أضراراً جسيمة بالمنازل والمحال التجارية، كما انهارت شبكة الكهرباء، وإحدى مدارس القرية".

وأضاف أن "أكثر من 15 منزلاً ما بين مدمر بالكامل أو بشكل جزئي، كما تساقطت معظم أعمدة الكهرباء، ما تسببت بانقطاع الطاقة الكهربائية عن القرية والقرى المحيطة بها".

وأفاد شهود عيان، فجر اليوم، بأن انهيار المنازل أدى إلى وقوع إصابات عديدة بينهم امرأة نقلت إلى المستشفى، فيما انقطع التيار الكهربائي عن المنطقة بالكامل بسبب الرياح العاتية.