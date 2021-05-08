صور.. وزيرة الهجرة ووفد مسيحي يحجون إلى بيت إبراهيم في الناصرية

شفق نيوز/ اقام وفد مسيحي رفقة وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية، يوم السبت، مراسم الحج إلى بيت النبي إبراهيم الخليل في ذي قار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق على رأس وفد مسيحي كبير تحج إلى بيت إبراهيم الخليل عليه السلام في مدينة أور الاثرية كأول مسؤول عراقي يقيم القداس المسيحي في مدينة الناصرية.

وكان المستشار الثقافي لمحافظ ذي قار، علي عبد عيد، كشف في وقت سابق من اليوم السبت، أن وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جبرو ستصل المحافظة اليوم ضمن وفد مسيحي كبير.

وأقيمت أول صلاة موحدة بين الأديان شارك فيها البابا في مدينة "أور" التاريخية بمحافظة ذي قار جنوبي العراق في شهر آذار الماضي.