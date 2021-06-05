صور.. وزير الاعمار تفتتح جسراً حيوياً في الأنبار وتؤكد: نعمل وفق المتوفر

شفق نيوز/ افتتحت وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، نازنين محمد، يوم السبت، جسراً حيوياً في قضاء الفلوجة بعد تلكؤ في إنجازه استمر لأكثر من 15 عاماً.

وقالت الوزيرة في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ الأنبار علي الدليمي، حضرته وكالة شفق نيوز "سبق ان تم افتتاح جسر الموظفين قبل إنجاز هذا الجسر، بفترة وجيزة".

وأضافت "سيلي انجاز هذا الجسر مشاريع اخرى خدمية في الانبار، ونحن نسعى ونعمل للارتقاء بالواقع الخدمي في المحافظة بشكل خاص وفي كل البلد".

وتابعت محمد "نبارك جهود العاملين في تنفيذ الجسر الثالث ونحثهم ونطلب منهم العمل الدؤوب والمستمر لتحقيق انجازات اكثر".

وردا على سؤال لمراسل وكالة شفق نيوز، أكدت الوزيرة ان "هناك جدية من قبل محافظة الانبار في العمل مع الوزارة كفريق عمل واحد، ونبارك هذه الجهود ونحن مستعدون للتعاون معهم في مسيرة الاعمار".

واشارت الى أن الانبار "تمكنت من قطع اشواط في مسيرة وعملية الاعمار ولكن حتى الان هي بحاجة الى مشاريع خدمية تعتبر ضرورة ملحة، مثل الماء والمجاري والطرق، والكل يعمل على تخطيط اكثر واكبر لهذه المشاريع الخدمية"، مستدركة "ولكن رغم كل التحديات والصعوبات الموجودة، يجب ان يكون بحسبان الجميع ان العمل يجري وفق الامكانيات وخصوصا المالية المتوفرة والتقدم سيكون مستمر".

من جانبه، أكد محافظ الانبار علي الدليمي، ان "وزارة البلديات كان لها دور كبير جداً وفاعل في مساندة الحكومة المحلية بأعمال البناء والتأهيل، وذلك من خلال المواصلة في تشغيل وديمومة المشاريع المهمة".

وأشار الى أن "مشاريع الصرف الصحي كانت مهمة للغاية، ولولاها لما استطعنا تأهيل الطرق والمدن"، مضيفا "جسر الموظفين الذي افتتح في وقت سابق كان من الجسور المهم جدا والعملاقة والحيوية، فهو يربط العاصمة بغداد بمناطق غرب الانبار من دون المرور بمركز المدينة وبالتالي يخفف كثيرا من الاختناقات المرورية".

وكشف الدليمي "تواصلنا بشكل كبير مع وزارة الإعمار والإسكان، لتنظيم المدينة وتغيير الكثير من التفاصيل المصادقة عليها في التصاميم الاساسي لمدينة الرمادي مركز المحافظة، وننتظر ايضا المصادقة على التصميم الاساسي لمدينة الفلوجة".

الى ذلك، اوضح مديرة دائرة طرق وجسور الفلوجة صلاح ابراهيم، في تصريح لوكالة شفق نيوز، ان الجسر الثالث الذي تم افتتاحه اليوم، "تمت إحالته الجسر لإحدى شركات وزارة الاعمار عام 2005، وتم إيقاف العمل عام 2008 لأسباب مالية".

واضاف "ومن ثم تم سحب المشروع من الشركة وإحالته إلى أخرى، وبسبب ما تعرضت له الانبار خلال احتلال تنظيم داعش للمحافظة توقف العمل في المشروع، ثم استؤنف العمل به سنة 2017 بعد تحرير الانبار من التنظيم".

بدوره قال مدير عام دائرة الطرق والجسور بوزارة الاعمار والإسكان والبلديات، حسين جاسم كاظم "يبلغ طول الجسر الثالث 648 متراً بواقع 27 فضاء، كل فضاء بطول 25 متراً، وبكلفة إجمالية بلغت ٣٢ مليار دينار ".

وأضاف كاظم في تصريح لشفق نيوز "الجسر من أهم واكبر إنجازات وزارة الإعمار والإسكان، وتكمن أهميته بأنه يربط شرق الفلوجة بغربها وكذلك سيكون ممراً للحمولات الثقيلة المتجهة من العاصمة بغداد باتجاه المناطق الغربية وعلى العكس ايضاً".

وبين أن "الجسر سيكون بمثابة طريق حولي لسائقي المركبات القادمين من بغداد باتجاه المناطق الغربية من دون المرور بمدينة الفلوجة مما يسهم بفك الاختناقات الحاصلة داخل المدينة".