صور.. أهالي القوش يحتفلون بعيد الصليب

شفق نيوز/ احتفل اهالي القوش الى الشمال من محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، بعيد الصليب الذي يصادف في الرابع عشر من أيلول من كل عام.

وقال الناشط والاعلامي ريفان الحكيم لوكالة شفق نيوز، "في كل عام نحتفل في القوش بمسيرة صلاة من البلدة إلى مكان مخصص للاحتفال بالعيد على سفح الجبل حيث يتم إيقاد شعلة العيد واطلاق الالعاب النارية واضاءة النشرات الضوئية".

وأضاف، "منذ اوائل ايلول تبدأ الاستعدادات للاحتفال بالعيد بنصب الصلبان المزينة بالنشرات الضوئية الملونة فوق اسطح المنازل كإشارة للعيد".

وعيد الصليب هو أحد الأعياد المسيحيّة الشعبيّة المهمة، والذي يتم فيه إحياء ذكرى العثور على الصليب، ووفقاً للديانة المسيحية فقد تم الصليب عام 326م من قبل أم الإمبراطور الروماني قسطنطين الكبير (سانت هيلانة) أثناء رحلة الحج التي قامت بها إلى مدينة القدس، وقد تمّ بناء كنيسة (القبر المقدّس) في موقع الاكتشاف بأمر من هيلينا وقسنطينة، وقد تم تخصيص الكنيسة مع جزء من الصليب بعد تسعة أعوام، حيث ظلّ ثلثهم في مدينة القدس، والثلث الآخر في روما.