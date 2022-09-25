سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صور.. إنقاذ موظفة وإخماد حريق في بناية الوقف الشيعي ببغداد

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-25T15:32:12+0000
صور.. إنقاذ موظفة وإخماد حريق في بناية الوقف الشيعي ببغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الأحد، إنقاذ موظفة وإخماد حريق اندلع في بناية الوقف الشيعي بالعاصمة بغداد.

وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فرقها أنقذت موظفة احتجزتها النيران المشتعلة داخل غرف الطابق الأرضي المتخذ لخزن الأضابير والأرشيف في بناية الوقف الشيعي في منطقة باب المعظم وسط بغداد بالتزامن مع تنفيذ عمليات الإخماد".

ولفت البيان الى ان "فرق الدفاع المدني نفذت عمليات الاقتحام المباشر والدخول وسط الطابق المحترق لتحكم سيطرتها الكاملة وتنهي أعمال الإخماد والتبريد مع تسجيل إصابة رجل إطفاء بحالة اختناق نتيجة استنشاق نواتج الحريق بعد أن آثر على نفسه بترك جهاز التنفس الخاصة به وأعطاه للموظفة المحتجزة ليخرجها من موقع الحادث بسلام".

وختم البيان بالقول، إن "الدفاع المدني طلب فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق".

related

حريق في سوق لملابس "البالة" ببغداد

Date: 2022-03-25 04:44:26
حريق في سوق لملابس "البالة" ببغداد

اندلاع حريق في مخزن للمناديل الورقية في بغداد والدفاع المدني يستنفر

Date: 2021-06-26 10:24:57
اندلاع حريق في مخزن للمناديل الورقية في بغداد والدفاع المدني يستنفر

اندلاع حريق في ثلاثة مخازن تجارية في بغداد

Date: 2022-02-17 12:48:39
اندلاع حريق في ثلاثة مخازن تجارية في بغداد

احتراق سيارة تحمل اسطوانات اوكسجين وإصابة سائقها وسط بغداد.. صور

Date: 2021-10-02 13:42:21
احتراق سيارة تحمل اسطوانات اوكسجين وإصابة سائقها وسط بغداد.. صور

عقود المزارات الشيعية يتظاهرون وسط بغداد.. صور  

Date: 2022-08-22 06:58:24
عقود المزارات الشيعية يتظاهرون وسط بغداد.. صور  

خسائر فادحة بنشوب حريق "هائل" داخل معمل للعصائر شمالي بغداد .. صور

Date: 2021-07-16 12:22:59
خسائر فادحة بنشوب حريق "هائل" داخل معمل للعصائر شمالي بغداد .. صور

اخماد حريق كبير أتى على سوق شعبية ببغداد

Date: 2021-03-26 08:02:37
اخماد حريق كبير أتى على سوق شعبية ببغداد

انقاذ عوائل محاصرة من حريقين في بغداد

Date: 2019-10-19 14:35:09
انقاذ عوائل محاصرة من حريقين في بغداد