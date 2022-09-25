صور.. إنقاذ موظفة وإخماد حريق في بناية الوقف الشيعي ببغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الأحد، إنقاذ موظفة وإخماد حريق اندلع في بناية الوقف الشيعي بالعاصمة بغداد.

وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فرقها أنقذت موظفة احتجزتها النيران المشتعلة داخل غرف الطابق الأرضي المتخذ لخزن الأضابير والأرشيف في بناية الوقف الشيعي في منطقة باب المعظم وسط بغداد بالتزامن مع تنفيذ عمليات الإخماد".

ولفت البيان الى ان "فرق الدفاع المدني نفذت عمليات الاقتحام المباشر والدخول وسط الطابق المحترق لتحكم سيطرتها الكاملة وتنهي أعمال الإخماد والتبريد مع تسجيل إصابة رجل إطفاء بحالة اختناق نتيجة استنشاق نواتج الحريق بعد أن آثر على نفسه بترك جهاز التنفس الخاصة به وأعطاه للموظفة المحتجزة ليخرجها من موقع الحادث بسلام".

وختم البيان بالقول، إن "الدفاع المدني طلب فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق".