صور وفيديو.. إنقاذ عامل أجنبي من حريق كبير اندلع في بناية تجارية وسط بغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الخميس، أن فرقها نجحت بإخماد حادث حريق كبير اندلع داخل بناية تجارية مكونة من أربعة طوابق مخالف لتعليمات السلامة وسط بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة أن الطوابق العليا للبناية مشيدة من ألواح السندويج بنل سريع الإشتعال متخذة لتجارة وصناعة لوحات الإعلانات في منطقة ساحة النصر الباب الشرقي وسط بغداد.

وأوضح البيان أن فرق الدفاع المدني في جانب بغداد الرصافة استنفرت ولاقت صعوبات كبيرة بسبب قطع الطرق مما استنزف الوقت على حساب توسع الحادث داخل البناية واضطرارها إلى زج عجلة السلم لتكافح الحريق من الأعلى إلى الأسفل وتنجح بإنقاذ عامل من الجنسية البنغالية وتنهي أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم الأضرار المادية.

على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق وأستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق، وفقا للبيان.