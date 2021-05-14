صور .. إنقاذ عاملة اجنبية من الموت وسط بغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني يوم الجمعة عن إنقاذ عاملة نيبالية داخل بناية موصدة الأبواب وسط بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فرق الإنقاذ سارعت بعد تلقيها اخبار من دوريات النجدة بوجود عاملة تنظيف نيبالية محتجزة داخل بناية تجارية موصده الابواب في منطقة الكرادة وسط بغداد بالتوجه إلى مكان الحادث.

وأضاف البيان أن الدفاع المدني حرّك عجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة ذات الاستخدام المزدوج اطفاء وانقاذ من اجل اخراج العاملة من نوافذ البناية وانزالها بسلام والاطمئنان على وضعها الصحي وتسليمها الى دوريات النجدة وفق الاجراءات القانونية المتبعة .