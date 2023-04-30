صور .. إنطلاق فعاليات مهرجان الربيع في الموصل

شفق نيوز/ انطلقت في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، اليوم الأحد، فعاليات مهرجان الربيع بعد انقطاع دام 20 عاما.

وانطلقت الفعاليات بحضور رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ومحافظ نينوى نجم الجبوري، وكبار الوزراء والمسؤولين في الحكومة العراقية.

ويُقام المهرجان تحت شعار (مهرجان الربيع بالموصل .. ربيع دائم وإعمار وسلام).

وبدأت فعاليات المهرجان بالاستعراض من أمام المنصة الرئاسية بمشاركة دوائر الدولة والجامعات والمواطنين والنقابات والمنظمات المدنية، مجسدة تاريخ نينوى وحضارتها وثقافتها العريقة، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية.