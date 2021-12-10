صور.. نصب أكبر شجرة لعيد الميلاد في بلدة مسيحية بالعراق

شفق نيوز/ أكمل المسيحيون، يوم الجمعة، نصب أكبر شجرة للميلاد وضعت في وسط بلدة بغديدا الواقعة في قضاء الحمدانية ضمن محافظة نينوى، لتجميلها وإيذانا ببدء الاحتفالات بأعياد الميلاد.

وبلغ ارتفاع شجرة عيد الميلاد في البلدة، 14 متراً وبقطر 5 أمتار ولونت باللونين الأبيض والذهبي.

ورأى راعي كنيسة ماربهنام سارة في بلدة بغديدا، بطرس شيتو، أن هذه الشجرة هي رسالة ملؤها السلام لكل العراقيين وليس المسيحيين فقط"، مشيراً خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن رسالة المسيحيين هي (كفانا خلافات وكفانا تحزباً وكفانا صراعاً يجب أن نعيش السلام والأمان ونتوحد حتى في أعيادنا).

بدورها، قالت سندس صبيح 30 عاماً، "عشنا ظرووفاً صعبة ونأمل أن تكون الأعوام القادمة أعوام خير ومحبة وأمان للجميع"، معربة في الوقت نفسه عن أملها أن "يعود إلى البلدة كل من هاجر منها، عقب أحداث عام 2014، ومن يحب البلدة من المسيحيين فعليه أن يعود إلى داره بين أهله وناسه".

أما نهاد صليوس، سيدة من بغديدا، فبدت خلال حديثها لوكالة شفق نيوز، مبتهجة لرؤية شجرة الميلاد تزهو في البلدة بهذا الحجم، لافتة إلى أن "سبب تمسكها وعودتها للبلدة، شعورها بأنها جزء من روحها ولديها ذكريات كثيرة فيها لا يمكنها الابتعاد عنها والعيش في المهجر وهو ما دفعها للعودة إلى دارها بعد تحرير المنطقة".

ورغم تكرار الدعوات لعودة المسيحيين إلى المحافظة، إلا أن جزءاً كبيراً منهم استقر إما في إقليم كوردستان، أو غادر البلاد مباشرة بعد أحداث عام 2014 ولم يعد الكثير منهم بعد ذلك.

وأما فيما يخص الموصل، فلم يعد إليها سوى 60 عائلة مسيحية، منذ تحريرها وحتى اليوم، وذلك بحسب ما كشفه مسؤول كنائس السريان الكاثوليك في الموصل، رائد عادل، لوكالة شفق نيوز، بوقت سابق.